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В «Нефтчи» новый президент

Автор: Отдел спорта 

В футбольном клубе «Нефтчи» произошли структурные изменения.

Решением учредителя ликвидирован пост исполнительного директора и вновь введены должности президента и вице-президента.

Президент будет единолично руководить футбольным клубом. На эту должность назначен Орхан Гусейнзаде, который до сегодняшнего дня занимал пост исполнительного директора. Вице-президентом стал Эльнур Эйвазов – экс-заместитель Орхана Гусейнзаде.

А что же станет с Наблюдательным советом клуба, который возглавляет Чингиз Абдуллаев? Сайт «Нефтчи» сообщает, что НС в прежнем составе будет контролировать то, как управляют клубом.

Напомним, что должность президента была упразднена в «Нефтчи» весной 2015 года, когда клубом руководил Садых Садыхов.

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