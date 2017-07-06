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Бесплатный футбольный матч обернулся трагедией

 

Восемь человек погибли в давке перед товарищеским матчем по футболу в Малави. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел перед товарищеским матчем между «Ньяса Биг Буллетс» и «Сильвер Страйкерс». Встреча была приурочена к 53-й годовщине независимости Малави от британского колониального господства. Вход на арену, вмещающую 40 тысяч человек, сделали свободным.

По этой причине, когда тысячи людей поспешили на свои места перед стартовым свистком, образовалась давка. Ее жертвами стали восемь человек, в том числе семь детей. Десятки человек пострадали. Полиция сообщает, что число погибших может возрасти.

Несмотря на случившееся, матч состоялся и завершился победой «Ньяса Биг Буллетс» со счетом 2:1. Президент Малави Питер Мутарика выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что правительство страны окажет им помощь.

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