Иран отчитался о боевых учениях на Каспии

Иран завершил масштабные пятидневные военные учения в Каспийском море, сообщает агентство Mehr.
По данным агентства, маневры получили название "Устойчивая безопасность и морская мощь 96".
В учениях принял участие флагман иранской Каспийской флотилии эсминец "Дамаванд", а также ракетоносцы серии "Пейкан", артиллерийские катера класса "Гаем" и быстроходные патрульные катера.
Как сообщается, маневры осуществлялись в акватории площадью около 80 тысяч квадратных километров. В ходе учений были проведены испытания различных электронных, оптических, разведывательных систем и систем слежения, запуска ракет типа "земля-вода", морских беспилотных летательных аппаратов.