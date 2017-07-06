Полад Бюльбюльоглу: «Мир равнодушно взирает на убийства детей»

Гибель маленькой девочки Захры Гулиевой должна показать мировой общественности, что нагорно-карабахский конфликт должен быть прекращен, причем в рамках международного права, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, передает корреспондент "Вестника Кавказа". Посольство провело траурный прием в связи с гибелью Захры и ее бабушки Сахибы Гулиевой под обстрелом ВС Армении, произведенном с оккупированных территорий Азербайджана.

"Уважаемые друзья, я хочу выразить всем большую благодарность, особенно россиянам, которые сегодня, в этот тяжелый день пришли в посольство Азербайджанской Республики, чтобы выразить свое отношение к убийству двухлетней девочки", - обратился к собравшимся Полад Бюльбюль оглы.

"Это не первый случай, когда погибает гражданское население, и, что особенно обидно, когда погибают дети. Были случаи, когда специально заминированные игрушки сплавляли по реке, и таким образом несколько азербайджанских детей, подбирая эти игрушки, подорвались на минах. К огромному сожалению, мы тогда не услышали от мировой общественности слов осуждения. Надеемся, что это событие все-таки обратит на себя внимание мировой общественности при всех современных возможностях коммуникационных связей", - выразил надежду посол Азербайджана в России.

"Двухлетняя Захра отдала свою жизнь за то, чтобы мировая общественность поняла, что этот конфликт должен прекратиться и прекратиться в рамках международного права. Погибают мирные граждане, погибают дети, разрушается гражданская инфраструктура. Но мир взирает на это равнодушно", - обратил внимание он.

Полад Бюльбюль оглы подчеркнул, что азербайджанский народ никогда не забудет погибших. "Мы помним каждого шехида, который отдал жизнь за свободу своей родины. Но все-таки, даже психологически, одно дело, когда погибают воины, защищая свою родину, свою свободу и суверенитет, и другое дело, когда гибнут беззащитные мирные граждане. Еще трагичней, когда гибнут такие маленькие дети, которые пришли в этот мир для того, чтобы созидать, а не для того, чтобы умирать. Вины этих детей ни в чем нет, виноваты взрослые, а погибают дети", - сказал посол.

Полад Бюльбюль оглы призвал мировую общественность обратить самое пристальное внимание на то, что происходит в Нагорном Карабахе и решить вопрос справедливо и в рамках международного права. "Здесь все на поверхности – ясно, кто агрессор и кто жертва, ясно, кто чего хочет и какими путями хочет этого добиться. Азербайджанская Республика устами своего президента много раз говорила о том, что мы привержены мирному решению этого вопроса – но вопрос не решается. Все мы свидетели того, что азербайджанский народ очень терпелив, мы ждем решения этого вопроса более 25 лет, но мы хотим решения этого вопроса", - заключил посол Азербайджана в России.