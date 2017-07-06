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Экс-президент Израиля соболезнует Ильхаму Алиеву

 

Член Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Израиля и бывший спикерй парламента Далия Ицик в четверг выразила соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"В эти горестные дни сочла важным выразить Вам нашу поддержку и подчеркнуть прочную дружбу между нашими странами.

Ваше превосходительство, позвольте выразить соболезнование в связи с ушедшими из жизни в последние дни и пожелать скорейшего выздоровления раненым.

К сожалению, и моему народу хорошо известна боль конфликта и потерь. За эти годы наши народы научились преодолевать основные проблемы ценой жизни и крови своих солдат и гражданского населения.

Сейчас Ваша прекрасная страна столкнулась с новым вызовом. Однако опыт научил нас уверенности и бесстрашию. Не сомневаюсь в том, что под Вашим сильным руководством и благодаря Вашему интеллекту Вы многие годы будете вести Ваш народ по верному пути, обеспечивающему мир и благополучие для каждого.

Позвольте, как Вашим друзьям, еще раз выразить Вам истинную поддержку и наши мысли. Готова всегда оказывать Вам помощь", - говорится в послании.

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