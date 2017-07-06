Известный организатор концертов задержан за продажу фальшивых билетов

Сотрудниками Главного Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Азербайджана задержан руководитель "Səs music organization" Нахид Эмильоглу (Шукюров). Как сообщает Lent.az, он обвиняется в организации продажи фальшивых билетов на концерты турецкого певца Рафет Эль Романа и Дамлы, которые были запланированы на июнь.

Дамла в беседе с lent.az сообщила, что она не подавала никаких жалоб на Н.Эмильоглу: «Просто Нахид захотел изменить место проведения концерта, на что я не согласилась. Потому что концерт уже был разрекламирован, многие билеты были уже проданы. На основании взаимного соглашения было решено отменить концерт. После этого уже выпустили на продажу билеты на другой концерт. У меня нет претензий к Нахиду Эмиьоглу».