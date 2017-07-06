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Россия ветировала заявление Совбеза по КНДР

 

Россия ветировала заявление Совбеза по КНДР. Как сообщает Associated Press, в документе осуждается запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и повторяется призыв о необходимости принять «дальнейшие значительные меры» по решению северокорейской проблемы.

Уточняется, что  «Россия выразила неодобрение, так как в предложенном заявлении говорится, что был произведен запуск именно МБР».

Обсуждение документа продолжается, чтобы найти вариант, который устроит все 15 членов Совбеза, отмечает СМИ.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что ситуация, связанная с последним испытанием КНДР баллистической ракеты, требует изучения и уточнения.

4 июля КНДР испытала первую межконтинентальную баллистическую ракету. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал эти испытания «подарком для американских ублюдков». 

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