На первую встречу Трампа и Путина отвели всего час

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге запланирована на вторую половину 6 июля, передает РИА «Новости».

По данным агентства, беседа двух лидеров должна начаться в 15.45 по местному времени.

Как передает «Интерфакс», в соответствии с графиком встреча состоится около 16.00 по местному времени.

Отмечается, что Трамп и Путин встретятся в выставочном центре Гамбурга, где проходят основные мероприятия саммита. На беседу лидеров России и США отведено около часа.