«Интер» и «Зиря» вышли во второй раунд Лиги Европы

Азербайджанские футбольные клубы «Интер» и «Зиря» провели ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Отрадно, что обе наши команды успешно преодолели начальную стадию.

«Интер» в Мардакянах на стадионе «Далга Арена» принимал сербскую «Младость». После выездной победы со счетом 3:0 бакинский клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы, выиграл и дома – 2:0.

На 23-й минуте счет открыл бразильский защитник Денис Силва Круз, который необычным ударом в падении отправил мяч в дальний угол ворот.

В самом конце первого тайма футболист «Младости» Александр Попович получил вторую желтую карточку, которая была у него уже второй. Удаление, и стало окончательно понятно, что «Интер» не упустит возможность выйти во второй раунд.

А точку в матче на 74-й минуте поставил Низами Гаджиев, который ударом слета поразил ворота соперников.

«Интер» выиграл с общим счетом 5:0. Во втором раунде подопечные Заура Сванадзе сыграют с люксембургской командой «Фола Эш». Этот коллектив прошел в первом раунде молдавскую «Милсами» - 2:1, 1:1.

Первый матч между «Интером» и «Фола Эш» должен состояться 13 июля, ответный – 20 июля.

«Зиря» на выезде обыграла люксембургский «Дифферданж» со счетом 2:1. Общий счет в этом противостоянии - 4:0 в пользу азербайджанской команды.

Но «Зиря» испытала больше проблем, нежели «Интер», и все могло быть не так уж хорошо. Уже на 10-й минуте неразбериха в штрафной площади азербайджанского клуба привела к тому, что Дэвид Ванденброек открыл счет.

У люксембуржцев были еще моменты, чтобы забить, но они их упустили. На 63-й минуте хозяева были наказаны за свою расточительность – Давид Манга Лембе восстановил равновесие.

Теперь «Дифферданжу» нужно было забивать еще трижды. Люксембургская команда не была способна на такой подвиг. К тому же через пять минут «Зиря» забила еще усилиями Ричарда Гадзе, окончательно похоронив призрачные шансы хозяев.

Во втором раунде «Зиря» встретится с румынской «Астрой».

Как известно, еще один азербайджанский клуб – «Габала» - стартует в Лиге Европы со второго раунда, где сыграет с победителем пары «Ягеллония» (Польша) – «Динамо» (Батуми, Грузия). В первом матче в Грузии со счетом 1:0 победили поляки. Ответная встреча продолжается в эти минуты.

Примечательно, что согласно жребию все три наши команды должны провести первые матчи второго раунда в родных стенах. Наверняка, что УЕФА изменит очередность игр в одной или даже двух парах с участием азербайджанских клубов, так как все они проводят свои игры в Баку. Не исключено и изменение даты одной из ответных игр.