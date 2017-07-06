Около тысячи человек пытались атаковать полицейских в Гамбурге

Около тысячи человек с закрытыми лицами попытались организовать столкновения с полицией в ходе согласованной демонстрации в Гамбурге, акция была преждевременно завершена, передает РИА Новости со сслыкой на представителя городской полиции.



"В рамках согласованной ранее демонстрации в районе Хафенштрассе группа, состоявшая из примерно тысячи человек с закрытыми лицами, попыталась спровоцировать полицию на столкновения. В полицейских бросали камни, файеры, бутылки, другие предметы. Организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной", - заявил представитель полиции.

Он добавил, что информации о пострадавших и задержанных пока нет.