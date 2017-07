Официальный представитель Госдепа США Хизер Ноерт выступила со специальным обращением в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«США обеспокоены тем, что во вторник был вновь нарушен режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Это привело к жертвам среди гражданских лиц, включая смерть двухлетнего ребенка.

Мы приносим свои соболезнования семьям погибших. Мы также призываем стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Этот конфликт должен быть урегулирован в рамках международного права», - сказала представитель Госдепа.

.@statedeptspox: U.S. remains deeply concerned over Tuesday's violations of the ceasefire in the Nagorno-Karabakh conflict. pic.twitter.com/bcI1dJsAkQ