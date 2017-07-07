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Минская группа ОБСЕ осудила Армению за убийство Захры

Автор: Отдел информации 

Минская группа ОБСЕ выступила со вторым заявлением по поводу событий, произошедших в зоне карабахского конфликта 4 июля. В заявлении сопредседатели МГ ОБСЕ высказывают серьезную озабоченность нарушением режима прекращения огня.

«Мы рассматриваем этот серьезный инцидент как провокационное действие, которое может сорвать предстоящие переговоры по мирному урегулированию конфликта», - говорится в заявлении.

Сопредседатели напомнили сторонам конфликта об обязательствах в рамках Женевских конвенций о недопущении действий, которые могут привести к гибели гражданских лиц.

«Мы обращаемся к сторонам конфликта с призывом нейтрализовать напряженность и принять меры по серьезному соблюдению договоренностей 1994-1995 года о прекращении огня», - говорится в заявлении.

В конце заявления говорится, что «Российская Федерация, Франция и США подчеркивают необходимость скорейшего возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта. Это единственный путь для обеспечения мира и процветания для всех народов в регионе».

Комментируя данное заявление Минской группы ОБСЕ, официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что особенностью этого заявления является то, что в нем ясно дают понять, кто осуществляет провокации и предпринимает попытки сорвать процесс переговоров.

В своем последнем заявлении Минская группа ОБСЕ расценила события в селе Алханлы Физулинского района как провокацию.

Приводя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, МИД Азербайджана отмечает, что обстрел села Алханлы со стороны Вооруженных сил Армении из минометов и гранатометов, повлекшее гибель гражданских лиц, включая малолетнего ребенка, был направлен на срыв переговорного процесса и усилий сопредседателей МГ ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

Проведенные расследования и приведенные факты полностью доказали то, что Вооруженные силы Армении намеренно целились по гражданским лицам в селе Алханлы. С целью сложить с себя ответственность армянская сторона ведет пропаганду и распространяет ложь о том, что в данном селе якобы располагались огневые позиции. В селе Алханлы не было огневых точек и других военных объектов и в этом убедились военные атташе ряда стран в ходе визита в это село.

Хикмет Гаджиев также отметил, что армянская сторона систематически нарушает взятые на себя в рамках Женевской конвенции обязательства по недопущению жертв со стороны мирного населения. В этой связи МИД Азербайджана поддерживает призывы сопредседателей МГ ОБСЕ по соблюдению сторонами конфликта взятых на себя обязательств в рамках Женевских конвенций.

Что касается призыва к соблюдению договоренностей 1994-1995 года о режиме прекращения огня, то армянская сторона злоупотребляет ими, старается сохранить недопустимый статус-кво и тем самым продолжить оккупацию азербайджанских земель.

«Азербайджан неоднократно заявлял, что основной причиной возникновения напряженности и препятствием для урегулирования конфликта путем переговоров является наличие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана», - сказал Хикмет Гаджиев.

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