Подписаться на уведомления
 

The Washington Post: В Карабахе возможна большая война

Автор: Отдел информации 

Влиятельная американская газета The Washington Post опубликовала материал, касающийся трагических событий на линии соприкосновения, когда в результате обстрела армянских военных были убиты жители села Алханлы Физулинского района Азербайджана: двухлетняя девочка Захра и ее бабушки Сахиба.

Американская газета отмечает, что местные жители уверены: только война может действительно полностью сделать их свободными людьми.

Гибель 52-летней Сахибы Гулиевой и ее внучки Захры – это последнее кровопролитие в ходе многолетнего «замороженного конфликта» в Нагорном Карабахе, находящимся под контролем армян, отмечает агентство AP и газета The Washington Post.

Международные СМИ отмечают, что посредники не смогли убрать напряженность, и потому сохраняются опасения на возобновление полномасштабной войны.

645 просмотров


Старости
Наджмеддин Садыков отправился в США
Наджмеддин Садыков отправился в США
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
8 Июл 28° / 22°
9 Июл 30° / 22°
10 Июл 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9302 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Ведущие американские СМИ дали трибуну послу Элину Сулейманову
The Washington Post: В Карабахе возможна большая война
В разборках в мексиканской тюрьме погибли 28 человек
Минская группа ОБСЕ осудила Армению за убийство Захры
Три азербайджанских клуба во втором раунде Лиги Европы Соперники известны; видео; обновлено
Эльмар Муртазаев покидает должность главы РБК
Эрдоган и Меркель проведут закрытую встречу
Азербайджанская журналистка получила по лицу в прямом эфире Видео
Столкновения на улицах Гамбурга обновлено
США выступили с заявлением в связи с убийством Захры видео
На первую встречу Трампа и Путина отвели всего час
Россия ветировала заявление Совбеза по КНДР
Известный организатор концертов задержан за продажу фальшивых билетов
Экс-президент Израиля соболезнует Ильхаму Алиеву
Полад Бюльбюльоглу: «Мир равнодушно взирает на убийства детей»
Иран отчитался о боевых учениях на Каспии
Бесплатный футбольный матч обернулся трагедией
В «Нефтчи» новый президент
Россия требует у Азербайджана открыть двери всем армянам
Азербайджан доказал отсутствие военных объектов в Алханлы
США призвали к воссоединению Кипра
Резко упали запасы нефти в США
Эрдоган предупредил курдов
Во Франции продлено чрезвычайное положение
Эрдоган позвонил Алиеву из-за убийства двухлетней Захры
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться