The Washington Post: В Карабахе возможна большая война

Влиятельная американская газета The Washington Post опубликовала материал, касающийся трагических событий на линии соприкосновения, когда в результате обстрела армянских военных были убиты жители села Алханлы Физулинского района Азербайджана: двухлетняя девочка Захра и ее бабушки Сахиба.

Американская газета отмечает, что местные жители уверены: только война может действительно полностью сделать их свободными людьми.

Гибель 52-летней Сахибы Гулиевой и ее внучки Захры – это последнее кровопролитие в ходе многолетнего «замороженного конфликта» в Нагорном Карабахе, находящимся под контролем армян, отмечает агентство AP и газета The Washington Post.

Международные СМИ отмечают, что посредники не смогли убрать напряженность, и потому сохраняются опасения на возобновление полномасштабной войны.