Ведущие американские СМИ дали трибуну послу Элину Сулейманову

Американские СМИ опубликовали на своих страницах информацию о последнем инциденте в зоне Карабахского конфликта, предоставленную посольством Азербайджана в США.

4 июля 2017 года вооруженные силы Армении, незаконно размещенные на оккупированных территориях Азербайджана, нанесли артиллерийский удар по селу Алханлы Физулинского района Азербайджана. Военные действия Армении привели к двум смертям среди гражданского населения - погибли бабушка Сахиба Гулиева и ее внучка двухлетняя Захра Гулиева, а другая женщина - Гулиева Сарвиназ, была тяжело ранена. В результате нападения были также повреждены несколько домов и гражданская инфраструктура.

Инцидент произошел примерно в 4,5-5 километрах от линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана в Нагорно-Карабахской области Азербайджана. Армения заявила, что деревня Алханлы была подвергнута обстрелу из-за наличия в ней азербайджанских огневых позиций, что было решительно опровергнуто правительством Азербайджана и наблюдателями.

Посол Азербайджанской Республики в США Элин Сулейманов осудил последнее нарушение Арменией режима прекращения огня и вызывающую сожаление гибель мирных граждан Азербайджана. Посол подтвердил, что Азербайджан отвергает ложные заявления со стороны Армении.

«Военные действия Армении были тщательно спланированными и преднамеренными и явились нарушением режима прекращения огня. Министерство обороны Азербайджана осудило эти насильственные действия и подтвердило, что в деревне Алханлы не было никаких военных объектов и азербайджанских огневых позиций, чтобы оправдать такую провокацию. Этот трагический инцидент еще раз показывает, что статус-кво незаконной оккупации не является устойчивым и по-прежнему приводит к гражданским потерям. К сожалению, Армения продолжает отвергать призыв Азербайджана к всеобъемлющим мирным переговорам», - говорится в заявлении посла Сулейманова.

В ответ на обстрел, Минская группа ОБСЕ, сопредседателямии которой являются Соединенные Штаты, Франция и Российская Федерация, 5 июля опубликовала общее заявление, в котором содержится призыв к Армении и Азербайджану прекратить военные действия. Армянские СМИ интерпретировали это заявление как признак «косвенного поощрения» и оправдания насильственных действий Армении.

Инцидент 4 июля не первый, когда гражданские поселения Азербайджана намеренно подвергаются обстрелу с использованием артиллерии и другого оружия со стороны Армении. Сюда также входят армянская оккупация азербайджанских территорий в период войны 1991-1994 годов и массовое убийство мирных жителей в Ходжалы, а также обстрелы со стороны армянских сил гражданских населенных пунктов во время военных действий в апреле 2016 года.

Кроме того, двухлетняя Захра Гулиева, погибшая на этой неделе, не является единственной детской жертвой последнего времени. Среди других детей, убитых в результате действий Армении, можно назвать 10-летнего Фариза Бадалова, 12-летнюю Айгун Шахмалиеву, 16-летнюю Турану Гасанову и многих других.

Прямые и преднамеренные атаки со стороны Армении на азербайджанское гражданское население и гражданские объекты представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права и международного права прав человека, включая Женевские конвенции 1949 года, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Эта провокация происходит в контексте недавнего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, когда сопредседатели и международные организации призвали к изменению статус-кво оккупации путем всеобъемлющих и серьезных переговоров. Продолжающиеся провокации со стороны Армении рассматриваются как реакция на усилия Азербайджана по развитию регионального сотрудничества и по содействию энергетической безопасности Европы.

Правительство Азербайджанской Республики неоднократно привлекало внимание международного сообщества к тому факту, что основная причина постоянной напряженности и инцидентов в Нагорном Карабахе и отсутствие разрешения конфликта обусловлены незаконным присутствием и воинственными действиями вооруженных сил Армении, которые оккупируют суверенную территорию Азербайджана. Азербайджан по-прежнему привержен достижению мирного урегулирования конфликта и работе с такими международными партнерами, как Минская группа, для продвижения этого процесса.