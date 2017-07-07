Нефтяные котировки демонстрируют резкое снижение в ходе волатильной сессии в пятницу, завершая неделю в минусе.

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени опустилась на $1,72 (3,58%) - до $46,39 за баррель.

Цена на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,62 (3,56%) - до $43,9 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 3,2%, WTI - на 4,6%.

* * *09:40

Мировые цены на нефть уменьшаются в пятницу утром более чем на 1,2% в рамках коррекции после сильного роста в четверг, инвесторы также отыгрывают данные о росте добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на утро пятницы стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 1,21% — до 47,53 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,25% — до 44,95 доллара за баррель. В ходе торгов четверга стоимость марки WTI росла более чем на 3%.

