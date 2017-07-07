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В ООН обеспокоены гибелью азербайджанской девочки

 

В ООН обеспокоены ростом напряженности в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. Он призвал все стороны воздерживаться от любых военных действий и предпринять шаги по деэскалации ситуации и предотвращению насилия в будущем.

«Как генеральный секретарь ООН подчеркнул в своем заявлении от 22 июня 2017 года, мы все в большей мере обеспокоены ухудшением ситуации с безопасностью, в том числе недавними нарушениями прекращения огня вдоль линии соприкосновения и в более широкой зоне Нагорно-Карабахского конфликта», - заявил пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке.

«Мы приняли к сведению и поддерживаем недавнее заявление сопредседателей (Минской группы ОБСЕ) в связи с насилием 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, в результате которого мирные жители», - добавил пресс-секретарь ООН.

«Мы призываем стороны воздерживаться от любых военных действий и настоятельно рекомендуем им предпринять решительные шаги по деэскалации напряженности и предотвращению насилия в будущем», - сказал Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что скорейшее возвращение за стол переговоров – единственный способ разрешения «затянувшегося и опасного конфликта».

Напомним, 4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2016 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была госпитализирована и прооперирована.

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