Washington Times: «Убийство мирных жителей – новая военная доктрина Армении»

Когда американцы запускали фейерверки по всей стране в День независимости, армянские военные, оккупировавшие Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, использовали свою взрывчатку против безвинных гражданских лиц, пишет в статье в американском издании Washington Times Александр Мурисон, старший научный сотрудник Центра Бегин-Садат и Университета Бар-Илан.

Почти ежедневно армянские военные стреляют из минометов и снайперских винтовок по гражданским лицам на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, пишет Мурисон.

Часто используемая Арменией тактика подстрекательства, казалось, направлена на то, чтобы вынудить Азербайджан к более масштабному ответу, однако инцидент 4 июля свидетельствует о новой военной доктрине Армении – угрозе гражданским целям, что мешает Азербайджану ответить агрессору, пишет автор.

Эта доктрина, похоже, вступила в силу после пятидневной эскалации в апреле 2016 года, начавшейся как тяжелая артиллерийская бомбардировка, осуществленная армянскими военными, что привело к самым тяжелым боям за более чем 20 лет, говорится в статье. Во время боевых действий азербайджанские военные выставляли новейшие вооружения, системы командования и управления, а вооруженные силы были явно лучше подготовлены, более опытны и профессиональны, чем армянские военные, говорится в статье.

Азербайджан, вынужденный нанести ответный удар, разгромил армянские войска и освободил стратегические высоты и значительную часть территории, пишет автор.

«В этом инциденте, примерно в трех милях от территории Азербайджана, армянские военные явно предпочли избежать нападения на азербайджанские оружейные пункты, танки и войска. Вместо этого на село Алханлы в Азербайджане были нацелены 82- и 120-миллиметровые минометы и тяжелые гранатометы. Во время бомбардировки погибла двухлетняя Захра Гулиева, ставшая одной из многих детей, убитых в ходе неоднократных военных атак по гражданским объектам», - говорится в статье.

Кроме того, в результате нападения была убита бабушка Захры, 50-летняя Сахиба Аллахвердиева, также среди жителей села есть раненые.

Стоит отметить, что азербайджанцы, живущие в непосредственной близости от линии соприкосновения, строят свои дома и школы на обратной стороне холмов, чтобы защитить граждан от армянских военных, при этом на стороне линии оккупации Арменией существуют только военные объекты и нет гражданских лиц, говорится в статье.

Несмотря на то, что армянские СМИ сообщают, что село было обстреляно из-за присутствия там военных объектов Азербайджана, Министерство обороны Азербайджана, а также международные наблюдатели заявили, что в Алханлы не было никакой военной инфраструктуры, пишет Мурисон.

В интересах США и администрации Дональда Трампа сегодня оказать поддержку Азербайджану - дипломатическую, военную и политическую, потому что Азербайджан является одним из истинных, стабильных и надежных друзей мусульманского большинства в Америке, пишет Мурисон.

«Азербайджан является незаменимым союзником США, Запада и Израиля. Америка должна проявлять инициативу в поддержке своих союзников», - пишет Мурисон.