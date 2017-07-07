Подписаться на уведомления
 

Вооруженный американец хотел обсудить с Иванкой Трамп ее линию одежды

 

52-летний Адамес Бенитез из Бронкса в пуленепробиваемом жилете и с двумя ножами пытался проникнуть в Trump Tower. Американец уверял охранников и сенаторов, что он один и ему необходимо поговорить с Иванкой Трамп о ее линии одежды, передает Life.

Охранники сразу же вызвали полицию. В итоге Адамеса задержали и направили на психиатрическую экспертизу.

Стоит отметить, что сейчас американский президент Дональд Трамп, его супруга Меланья и дочь Иванка находятся в Гамбурге, где сегодня состоится первый день саммита "Большой двадцатки".

754 просмотров


Старости
Армяне убили азербайджанскую девочку
Армяне убили азербайджанскую девочку фото
Наша погода
Сегодня 28° / 22°
8 Июл 28° / 22°
9 Июл 30° / 22°
10 Июл 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9431 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Азербайджанцы проведут акции протеста в Вашингтоне и Нью-Йорке
Новая вспышка армянского сепаратизма в Абхазии haqqin.az из Грузии
Азай Гулиев в ПА ОБСЕ: «Мир должен наказать детоубийц»
Азербайджан впервые не оставил Европе ни шанса Наши победы
В Азербайджан на отдых приехали королевские семьи
США вытесняют Россию с мирового газового рынка комментарий Вадима Трухачева
Трамп: «С нетерпением жду встречи с Путиным»
В Грузии чрезвычайная ситуация из-за жары
Армяне убили азербайджанскую девочку фото
Евросоюз и Турция: свадьбы не будет наш комментарий
В Турции уничтожены сто террористов ПКК
Нападение боевиков на конвой в Саудовской Аравии
Немецкое телевидение об атаке Армении на Азербайджан видео
Чистая прибыль SOCAR составила 350 миллионов
Всемирный банк предлагает Азербайджану повысить налог на сигареты
Путин проведет переговоры с лидерами девяти стран G20
Мощная атака на Азербайджан. Посольство отвечает на обвинения оперативно
Вооруженный американец хотел обсудить с Иванкой Трамп ее линию одежды
Washington Times: «Убийство мирных жителей – новая военная доктрина Армении»
В ООН обеспокоены гибелью азербайджанской девочки
Жена польского президента проигнорировала рукопожатие Трампа Видео
В столкновениях в Гамбурге ранены свыше сотни полицейских фото; видео; обновлено
В Армении перевернулся военный грузовик
Попытка захвата самолета в США есть раненые
Китайский авианосец впервые зашел в Гонконг
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться