Подписаться на уведомления
 

Мощная атака на Азербайджан. Посольство отвечает на обвинения оперативно

Автор: Отдел информации 

Накануне Посольство Азербайджана в Болгарии выступило с заявлением в связи с недавними публикациями в болгарских СМИ о якобы поставках оружия в Сирию на азербайджанских самолетах под дипломатическим прикрытием. Заявление распространило болгарское агентство FOCUS.

В комментарии посольство Азербайджанской Республики сообщает, что ИТ-ресурсы дипведомства подверглись хакерским атакам. Этот инцидент, произошедший недавно, стал еще одним в серии кибератак против Азербайджана, в том числе Министерства иностранных дел и его онлайн-ресурсов.

Соответствующие органы власти Азербайджанской Республики расследуют эту хакерскую атаку. Воспроизведение необоснованных обвинений в отношении этой хакерской атаки средствами массовой информации, а также сроки этого инцидента не случайны и могут указывать на происхождение и вдохновителей этой атаки на Азербайджанскую Республику.

Хакерская атака еще раз продемонстрировала настоятельную необходимость сотрудничества между государствами, международными организациями и частной промышленностью в борьбе с киберпреступностью, в том числе путем расследования и уголовного преследования подобных преступлений как на внутреннем, так и международном уровне.

Посольство Азербайджана ожидает, что Республика Болгария в качестве принимающей страны, чьи услуги интернет-провайдера используются посольством Азербайджана, будет в полной мере сотрудничать для достижения этой цели.

Что касается заявлений прессы об операциях азербайджанской транспортной авиакомпании Silk Way, посольство решительно отвергает эти предположения как необоснованные. Авиакомпания Silk Way является ведущим поставщиком услуг в сфере материально-технического обеспечения грузоперевозок Азербайджана, которая получила международную репутацию за свои надежные, эффективные и прозрачные операции во всем мире, ведущиеся в полном соответствии с положениями международных организаций IATA и ICAO.

В комментарии отмечается, что, согласно хорошо зарекомендовавшей себя международной практике, авиаперевозчики опасных грузов соблюдают режимы контроля над вооружениями и соответствующие правила IATA и ICAO. При этом они получают дипломатическое разрешение от стран-отправителей и получателей, а также тех стран, над которыми пролегает соответствующий воздушный маршрут. В таких случаях подробная информация о соответствующих грузах предоставляется по дипломатическим каналам.

8519 просмотров


Старости
Армяне убили азербайджанскую девочку
Армяне убили азербайджанскую девочку фото
Наша погода
Сегодня 28° / 22°
8 Июл 28° / 22°
9 Июл 30° / 22°
10 Июл 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9431 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Азербайджанцы проведут акции протеста в Вашингтоне и Нью-Йорке
Новая вспышка армянского сепаратизма в Абхазии haqqin.az из Грузии
Азай Гулиев в ПА ОБСЕ: «Мир должен наказать детоубийц»
Азербайджан впервые не оставил Европе ни шанса Наши победы
В Азербайджан на отдых приехали королевские семьи
США вытесняют Россию с мирового газового рынка комментарий Вадима Трухачева
Трамп: «С нетерпением жду встречи с Путиным»
В Грузии чрезвычайная ситуация из-за жары
Армяне убили азербайджанскую девочку фото
Евросоюз и Турция: свадьбы не будет наш комментарий
В Турции уничтожены сто террористов ПКК
Нападение боевиков на конвой в Саудовской Аравии
Немецкое телевидение об атаке Армении на Азербайджан видео
Чистая прибыль SOCAR составила 350 миллионов
Всемирный банк предлагает Азербайджану повысить налог на сигареты
Путин проведет переговоры с лидерами девяти стран G20
Мощная атака на Азербайджан. Посольство отвечает на обвинения оперативно
Вооруженный американец хотел обсудить с Иванкой Трамп ее линию одежды
Washington Times: «Убийство мирных жителей – новая военная доктрина Армении»
В ООН обеспокоены гибелью азербайджанской девочки
Жена польского президента проигнорировала рукопожатие Трампа Видео
В столкновениях в Гамбурге ранены свыше сотни полицейских фото; видео; обновлено
В Армении перевернулся военный грузовик
Попытка захвата самолета в США есть раненые
Китайский авианосец впервые зашел в Гонконг
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться