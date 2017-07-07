Накануне Посольство Азербайджана в Болгарии выступило с заявлением в связи с недавними публикациями в болгарских СМИ о якобы поставках оружия в Сирию на азербайджанских самолетах под дипломатическим прикрытием. Заявление распространило болгарское агентство FOCUS.

В комментарии посольство Азербайджанской Республики сообщает, что ИТ-ресурсы дипведомства подверглись хакерским атакам. Этот инцидент, произошедший недавно, стал еще одним в серии кибератак против Азербайджана, в том числе Министерства иностранных дел и его онлайн-ресурсов.

Соответствующие органы власти Азербайджанской Республики расследуют эту хакерскую атаку. Воспроизведение необоснованных обвинений в отношении этой хакерской атаки средствами массовой информации, а также сроки этого инцидента не случайны и могут указывать на происхождение и вдохновителей этой атаки на Азербайджанскую Республику.

Хакерская атака еще раз продемонстрировала настоятельную необходимость сотрудничества между государствами, международными организациями и частной промышленностью в борьбе с киберпреступностью, в том числе путем расследования и уголовного преследования подобных преступлений как на внутреннем, так и международном уровне.

Посольство Азербайджана ожидает, что Республика Болгария в качестве принимающей страны, чьи услуги интернет-провайдера используются посольством Азербайджана, будет в полной мере сотрудничать для достижения этой цели.

Что касается заявлений прессы об операциях азербайджанской транспортной авиакомпании Silk Way, посольство решительно отвергает эти предположения как необоснованные. Авиакомпания Silk Way является ведущим поставщиком услуг в сфере материально-технического обеспечения грузоперевозок Азербайджана, которая получила международную репутацию за свои надежные, эффективные и прозрачные операции во всем мире, ведущиеся в полном соответствии с положениями международных организаций IATA и ICAO.

В комментарии отмечается, что, согласно хорошо зарекомендовавшей себя международной практике, авиаперевозчики опасных грузов соблюдают режимы контроля над вооружениями и соответствующие правила IATA и ICAO. При этом они получают дипломатическое разрешение от стран-отправителей и получателей, а также тех стран, над которыми пролегает соответствующий воздушный маршрут. В таких случаях подробная информация о соответствующих грузах предоставляется по дипломатическим каналам.