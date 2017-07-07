Путин проведет переговоры с лидерами девяти стран G20

Президент РФ Владимир Путин планирует провести девять встреч с мировыми лидерами на саммите G20 в Гамбурге, передает Газета.Ru.

В частности, ожидается, что в ходе саммита Путин впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом ЮАР Джейкобом Зумой, премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Также известно о планах Путина провести встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Ранее сообщалось, что на первую встречу Путина и Трампа отведено около часа.