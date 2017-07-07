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Всемирный банк предлагает Азербайджану повысить налог на сигареты

 

Азербайджану необходимо повысить налог на табачную продукцию, считает руководитель программы Всемирного банка (ВБ) по борьбе с курением Патрисио Маркес, передает Тренд.

"Повышение табачного налога приводит к увеличению доходов госбюджета и снижению уровня курения, которое является очень вредной для здоровья привычкой. Это можно видеть на примере таких стран, как США, Россия, ЕС, Украина, Филиппины", - сказал Маркес в пятницу на брифинге в Баку.

По его словам, ВБ старается всячески поддерживать усилия государств в сфере большего регулирования табачной отрасли.

"Регулирование ставок налога на табачную продукцию влияет и на механизм ценообразования. Это соответственно приводит к подорожанию продукции. Но в случае с сигаретами это имеет положительный эффект в плане здравоохранения. Так, в развитых странах от шести до 10 процентов затрат населения на медицину составляют траты на болезни, связанные или вызванные курением. В США в 2015 году в абсолютном выражении эта сумма составила 170 миллиардов долларов.

Кроме того, курение является причиной высокой смертности в возрасте, когда человек экономически активен, что приводит к определенным экономическим потерям", - сказал Маркес.

Что касается Азербайджана, то здесь очень низкий налог и соответственно более дешевые цены по сравнению с теми же Грузией и Россией, считает эксперт ВБ.

"Повышение ставки налога на табачную продукцию в стране необходимо, и здесь для этого есть большой потенциал. Как я уже отметил, вырастут доходы бюджета, будет положительный социальный эффект, а отрасль все равно продолжит развиваться", - сказал Маркес.

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