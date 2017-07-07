Чистая прибыль SOCAR составила 350 миллионов

Чистая прибыль Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по итогам 2016 года составила 350 млн манатов против чистого убытка по итогам 2015 года в размере 1 млрд 785 млн манатов. Такие данные приведены в консолидированном финансовом отчете компании за 2016 год, передает Интерфакс-Азербайджан.

Аудит финансовой деятельности SOCAR за 2016 год по МСФО проводила компания Ernst & Young.

Доходы SOCAR в 2016 году составили 51 млрд 905 млн манатов (рост на 56,7%), себестоимость продаж — 47 млрд 387 млн манатов (рост на 58,7%).

Прибыль компании от операционной деятельности в 2016 году составила 1 млрд 896 млн (рост на 47,3%). Отчисления в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль в 2016 году составили 586 млн манатов (рост в 2,9 раза).

Активы SOCAR увеличились в 2016 году на 32,6% — до 53 млрд 7 млн манатов. При этом долгосрочные активы компании в прошлом году увеличились на 24,8% — до 32 млрд 452 млн манатов, краткосрочные активы — на 47,2%, до 20 млрд 555 млн манатов.

Капитал SOCAR в 2016 году увеличился на 20,8% — до 17 млрд 704 млн манатов. При этом уставный капитал компании равен 1 млрд 802 млн манатов (рост на 11,4%), суммарная нераспределенная прибыль — 6 млрд 262 млн манатов (рост на 1,2%).

Обязательства компании в 2016 году увеличились на 39,5% — до 35 млрд 303 млн манатов. При этом долгосрочные обязательства SOCAR на начало текущего года составляют 16 млрд 931 млн манатов (рост на 12,4%), текущие обязательства — 18 млрд 372 млн (рост в 1,7 раза).