Авторитетный немецкий телеканал Berlin TV 6 июля в программе «Новости» сообщил о том, что в результате провокации вооруженных сил Армении против мирного населения, в особенности против женщин и детей, 4 июля в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана были убиты двухлетняя девочка и ее бабушка, еще одна женщина ранена. Немецкий телеканал также сообщил, что в связи с этим проживающие в Берлине азербайджанцы проведут 9 июля акцию протеста перед посольством Армении в Германии, передает haqqin.az.

«Живущие в Берлине азербайджанцы проведут акцию протеста перед посольством Армении в Германии в Шарлоттенбурге.

Причиной проведения акции стала гибель 50-летней женщины и ее двухлетней внучки в результате обстрела армянскими войсками прифронтового азербайджанского села в Карабахе.

Согласно сообщениям азербайджанским СМИ, армянские солдаты преднамеренно целятся в мирных жителей.

Отметим, что нагорно-карабахский конфликт длится уже несколько десятилетий», — говорится в сообщении немецкого телеканала.