Нападение боевиков на конвой в Саудовской Аравии

Боевики совершили нападение на патруль сил безопасности на востоке Саудовской Аравии, в результате погиб один военный, еще шестеро получили ранения, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на МВД страны.

Как сообщил официальный представитель МВД Саудовской Аравии Мансур ат-Турки, сотрудники службы безопасности были атакованы в четверг во время патрулирования в населенном пункте Аль-Авамия, расположенном в районе Эль-Катиф административного округа Эш-Шаркия.

Он добавил, что в настоящее время ведется расследование.

Нападения на силовиков в Эш-Шаркия, где проживает шиитское меньшинство, случаются очень часто. Во вторник неизвестные выпустили разрывной снаряд по конвою сил безопасности, в результате чего погиб один военный, еще трое получили ранения.