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Евросоюз и Турция: свадьбы не будет наш комментарий

Автор: Заур Расулзаде, отдел политики 

Накануне в Страсбурге на пленарной сессии Европарламент принял резолюцию по Турции, предлагающую странам Евросоюза  приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС. С обычной, правда, оговоркой  если турецкие власти не внесут надлежащих изменений в конституционную реформу, но с гораздо более жесткими формулировками, чем это было на протяжении 60 лет.

«Европарламент призывает комиссию и государства-члены в соответствии с рамками переговоров без промедления приостановить переговоры о присоединении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений; подчеркивает, принимая во внимание замечания Венецианской комиссии по конституционной реформе, что предложенные поправки к Конституции не соответствуют основополагающим принципам разделения властей, не обеспечивают достаточных сдержек и противовесов, а также не соответствуют Копенгагенским критериям», — говорится в резолюции.

В документе особо указывается, что членство Турции в ЕС станет невозможным в случае восстановления смертной казни в стране. Наличествует и ряд откровенных обвинений. Например, в «широкомасштабных, непропорциональных и имеющих длительное отрицательное воздействие на большое количество граждан мер», включая массовые аресты, коллективные увольнения, закрытие ряда СМИ, средних и высший учебных заведений после неудавшейся попытки госпереворота в 2016 году. Европарламент призывает турецкие власти к немедленному и без условий освобождению всех заключенных, содержащихся под стражей «без подтверждения индивидуального участия в совершении преступления».

В то же время Европа, судя по всему, не хотела бы окончательно разойтись с Турцией, которая выполняет ряд полезных для ЕС функций, а потому в резолюции признается важность взаимоотношений с ней. В частности, в том, что касается преодоления миграционного кризиса и борьбы с терроризмом, европарламентарии все-таки надеются на политическое взаимодействие. Но чтобы не терять лицо, и здесь выдвигают условия: строгое соблюдение Анкарой принципов демократии, законности и фундаментальных прав.

Президент Турции Эрдоган пока не сказал своего веского слова по поводу решения ЕС, но учитывая его неоднократные отказы выполнять требования европейцев, можно с большой долей вероятности предполагать, что гражданское сожительство Турции с ЕС так никогда и не перерастет в законный брак, то есть никакого членства Турции в ЕС не будет.

Чего же может лишиться Европа, отказавшись принять Турцию в свои ряды? Турецкая Республика, между прочим, - одна из самых сильных военных держав региона. Кроме того, эта страна со стабильно развивающейся экономикой.

Турция делает все возможное, чтобы стать экономическим и политическим центром региона, и все усилия президента Эрдогана с 2003 года были направлены на достижение именно этой цели. Такие важные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP и ряд других, превратили страну в крупного игрока на энергетическом рынке мира. Так что ЕС своим отказом потеряет крупного экономического партнера.

Между тем если раньше, как показывают социсследования, за вступление Турции в ЕС высказывалось 75 процентов населения страны, то сейчас этого хотят всего 20 процентов граждан. После бесконечных претензий и укоров ЕС и на фоне его же минимальной поддержки как-то раздумали граждане страны становиться частью Европы.

Подрыв отношений с Турцией станет невосполнимой потерей для ЕС, подчеркнул вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш на пресс-конференции по поводу принятой Европарламетом резолюции.

«Если ЕС потеряет Турцию, он еще больше замкнется в себе, - подчеркнул Куртулмуш. - Мы очень надеемся, что политики все же подумают об этом или расплачиваться придется ЕС».

Куртулмуш правомерно считает, что отношения Турции и ЕС в настоящее время проходят через критический период. 

«Тот факт, что в ЕС не выполнили свои условия, создает в Турции такое восприятие, будто ее обманули. Но к сожалению, обещания не сдержаны, что серьезно разочаровало турецкий народ и власти»,- добавил он.

Комментируя haqqin.az турецкую резолюцию Европарламента, профессор политологии Стамбульского университета Митат Челикпала назвал ее ошибочной.

Митат Челикпал

«Это решение может стать развилкой, после которой Турция начнет двигаться в противоположном направлении - с запада на восток - и окончательно отвернется от Европы. Сегодня Турция является членом НАТО и стратегическим партнером Европы, в том числе и при решении кризиса с мигрантами. Резолюция Европарламента станет поворотным моментом для турецко-европейских отношений и точкой невозврата», - предостерегает турецкий политолог.

Понятно, что на данный момент Германия с Турцией и в целом ЕС с Турцией находятся во взаимозависимом состоянии. Но невозможно сбрасывать со счетов то, что более 2,5 миллиона беженцев с Ближнего Востока находятся в Турции и, согласно договоренностям, именно эта страна служит фильтром, предотвращая попадание нелегальных мигрантов в Европу. Ясно и то, что Турция не хочет идти на уступки ЕС, законодательно смягчая свое отношение терроризму, и будет стараться обернуть миграционные сложности в свою пользу. Чья возьмет – пока неясно. Сегодня, во всяком случае, ни одна из сторон менять своих позиций не собирается.

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