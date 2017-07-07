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В Грузии чрезвычайная ситуация из-за жары

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

О чрезвычайности погодной ситуации свидетельствуют не столько всеиспепеляющее солнце и сообщения Национального агентства окружающей среды, сколько медицинские службы, которые в последние дни буквально бьют тревогу.

«Бригады «скорой помощи» к нам ежедневно доставляют около 10-15 пациентов с ожогами и признаками солнечного удара.

Реанимационное отделение переполнено. Все пациенты с ожогами на пляже. Мы настоятельно рекомендуем всем туристам не находиться на солнце с полудня до пяти часов вечера, так как это самый опасный период», - не устают предупреждать население врачи созданной экстренной службы.

Синоптики же в свою очередь не могут сообщить ничего утешительного: столбик термометра вот уже несколько дней упорно ползет за 40-градусную отметку. Вот и сегодня тбилисцев предупредили, что в течение дня температура воздуха прогреется до рекордных 42-44 градусов. Причем синоптики добавили: оснований ожидать понижения температуры никаких. В отдельных районах возможно и дальнейшее повышение температуры.

Не спасают ни солнечные очки, ни холодный душ, ни кондиционеры, только и слышно от горожан.

Вот и сегодня утро началось с того, что синоптики, порекомендовав телезрителям не находиться под прямыми солнечными лучами, "утешили" их новым сообщением: оставшаяся часть лета будет рекордно жаркой, аномальная погода сохранится до конца августа.

Особенно знойно будет в Кахетии, Аджарии и Тбилиси. А тут, откуда ни возьмись, на город налетел ветер ураганной силы. В сочетании с жарой это только увеличило число обращений в экстренную службу людей с ожогами.

Относительно прохладно сейчас только в высокогорных районах. Но как туда добраться?..

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