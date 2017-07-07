Трамп: «С нетерпением жду встречи с Путиным»

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным, на саммите G20 в Гамбурге, передает РИА Новости.

«Я с нетерпением жду всех встреч с мировыми лидерами, в том числе своей встречи с Владимиром Путиным. Есть много тем для обсуждений», — написал американский лидер на своей официальной странице в Twitter.

Встреча президентов США и РФ состоится на полях саммита G20 в Гамбурге. Она начнется в 16:45 и продолжится около получаса, как сообщили ранее в Белом доме. Ожидается, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что в центре внимания двух лидеров будет ситуация в Сирии и кризис в Украине. В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге «хороший обмен» взглядами на природу отношений между двумя странами.