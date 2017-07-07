Предполагается, что на сегодняшней встрече с лидерами европейских стран Дональд Трамп будет агитировать за увеличение поставок американского природного газа в Европу. Дабы заинтересовать своих европейских коллег, Трамп, по уверению некоторых СМИ, объявит, что США намерены максимально облегчить для американских компаний поставки сжиженного газа (СПГ) в страны Центральной и Восточной Европы. Но при этом все понимают, что, хотя дополнительные рынки сбыта, безусловно, нужны, США к тому же надеются использовать экспорт газа в Европу как инструмент политического давления на Россию.

Во всяком случае, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс пусть и витиевато, но достаточно ясно дал понять, что увеличение экспорта американского газа уменьшит возможности России в регионе.

Вместе с тем упорно прогнозируемое экономистами перенасыщение рынка способно, несмотря на все усилия Трампа, ограничить рост американского экспорта энергоносителей. Кроме того, Россия обладает такими преимуществами на европейском рынке, как относительная географическая близость и наличие трубопроводов.

Тем не менее еще год назад одна из ведущих консалтинговых фирм газовой отрасли Wood Mackenzie предсказала, что к 2020 году сжиженный углеводородный газ, поставляемый из Америки, составит около 55% всего газа, импортируемого Европой из США. Такой прогноз многих удивил, поскольку экспорт американского СПГ рентабелен при цене около $245 за тысячу кубометров, при том, что в Европе в первой половине 2016 года средняя цена на него колебалась в пределах $140 за тысячу кубометров. Но такое ценовое несоответствие не отпугнуло более рисковых европейских игроков газового рынка, которые продолжали закупать американский СПГ небольшими партиями.

А испанская компания Gas Natural Fenosa даже заключила с американской Chenieri Energy 20-летний «газпромоподобный» контракт на ежегодную закупку до 4,9 миллиарда кубометров СПГ с недавно введенного в эксплуатацию СПГ-терминала Sabine Pass, принадлежащего компании Chenieri.

Симптоматично, что начало поставок СПГ из США в Европу хронологически совпало с кризисом в Катаре, произошедшим после визита в Саудовскую Аравию президента США Дональда Трампа и дальнейшей изоляции Катара соседями. Ситуация некоторым образом напоминает политику Саудовской Аравии на нефтяном рынке, когда в условиях избытка предложения страна решила не сокращать добычу, но сохранять свои рынки, даже теряя в доходах. И вот сегодня газовый рынок все больше приобретает черты нефтяного.

Для России же именно сейчас крайне важен рост ее доли газа на европейском рынке. Так что «Газпром» наверняка будет пытаться наращивать объемы поставок. Даже при сохранении в США низких внутренних цен на газ «Газпром», если захочет, выиграет возможную ценовую войну с американским СПГ. Правда, для этого ему придется поступиться остатками сверхприбыли.

Комментируя haqqin.az ситуацию на мировом газовом «фронте», эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Вадим Трухачев подтвердил, что США действительно пытаются вытеснить Россию с европейского рынка и вместо этого заполнить его собственным сжиженным и сланцевым газом.

«Однако сами европейцы не спешат впадать в зависимость от американского сланцевого газа. И даже если США все же добьются своего, какую-то долю Россия сохранит. Пусть и меньшую, чем сейчас. В документах Евросоюза прямо прописано, что он не должен зависеть от одного поставщика. В силу этого весь европейский рынок американцы не займут, не займут и половины, хотя имеют шанс выйти на первое место. Кроме того, американский газ дорогой. Его еще привезти надо через океан. У ЕС сейчас нет столько денег, чтобы полностью перейти на него», - уверен эксперт.

Высказал В.Трухачев свое мнение и о «Северном потоке-2», признав, что у этого проекта много противников.

«Соединенные Штаты всегда вмешивались в наши энергетические проекты. Именно они в значительной степени помешали реализации «Южного потока», надавив на Болгарию вместе с Брюсселем. Давление это и сейчас никуда не исчезло, однако нужно ему противостоять, что Россия и делает.

Европейцы и сами понимают, что уже нет возможности полностью заморозить или свернуть «Северный поток-2». Тем более что украинская газотранспортная система, которую этот проект поможет обойти, не модернизируется и устаревает. Здесь же европейцы получат новые и современные мощности. Это по умолчанию в их интересах, и они со временем это поймут. Но у нас и сейчас есть целый пул союзников в Европе. Прежде всего это немецкие и итальянские компании, которые уже вложились в проект», - резюмировал эксперт.

Так что в большой экономике потенциальная конкуренция американского СПГ с российским газом в ЕС сегодня главный вопрос повестки. И здесь оценки наблюдателей часто оказываются полярными.