В Азербайджан на отдых приехали королевские семьи

Королевские семьи стран Персидского залива облюбовали себе для отдыха Габалу — горный лесистый регион Азербайджана и «рай для любителей природы». При этом, как пишет TradeArabia, Габала популярна у знатных арабов и летом, и зимой.

Издание отмечает, что Азербайджан стал новым горячим местом в целом для всех арабских путешественников благодаря своей культуре, халяльной пищи, гостеприимным людям, музыке и истории.

TradeArabia пишет, что в Азербайджане множество доступных точек для отправления культа. Имеются отдельные бассейны и пляжные зоны для мужчин и женщин, где не продается алкоголь.

Азербайджан делает ставку на свою безопасность, близость к Ближнему Востоку, сходство культур, природу, побережье Каспийского моря, чтобы привлечь больше посетителей.

«Основополагающая вещь, которую ищет турист при выборе места назначения, — это мир и безопасность. Только после этого путешественники смотрят на услуги, качество и цены», — сказал Рашид аль-Нури, глава представительства Министерства культуры и туризма Азербайджана в странах Персидского залива.