Успешное выступление азербайджанских футбольных клубов «Интер» и «Зиря» в первом квалификационном раунде Лиги Европы открыло новые страницы в истории участия наших команд в европейских клубных турнирах.

Как известно, «Интер» уверенно одолел сербскую «Младость» (3:0, 2:0), а «Зиря» дважды обыграла «Дифферданж» из Люксембурга (2:0, 2:1).

Таким образом, это первый случай, когда азербайджанские клубы показали стопроцентный результат в первом раунде Лиги Европы – четыре победы в четырех играх.

Это третий раз, когда во втором квалификационном раунде Лиги Европы сыграют три азербайджанские команды. Так было в сезонах 2013/14 и 2016/17. И в первом, и во втором случае в третий раунд выходила лишь одна команда. Посмотрим, как будет на этот раз.

Напомним, что «Габала», стартующая со второй стадии, сыграет с польской «Ягеллонией», «Интер» - с еще одним представителем Люксембурга, клубом «Фола Эш», а «Зиря» - с румынской «Астрой».

С польскими клубами азербайджанские команды встречались в еврокубках 22 раза, одержали 4 победы, 4 раза сыграли вничью и 14 раз проигрывали. В 11 противостояниях азербайджанские клубы лишь дважды проходили дальше по сумме двух игр. Оба раза это удавалось «Карабаху», который обыгрывал «Вислу» (1:0, 3:2) и «Пяст» (2:1, 2:2). Если же учитывать результаты последних семи лет, то тут преимущество будет на стороне Азербайджана – 2:1.

Игры между «Интером» и «Фолой» станут третьим азербайджано-люксембургским противостоянием. В прошлом году «Карабах» в Лиге чемпионов одолел «Дюделанж», а в этом году почин чемпионов поддержала «Зиря».

В третий раз сойдутся вместе и команды из Азербайджана и Румынии. В четырех предыдущих играх азербайджанские клубы одержали одну победу и трижды проигрывали. Единственная победа на счету «Нефтчи» в Кубке Интертото-2008, когда бакинский клуб выиграл дома со счетом 2:1, но выбыл из борьбы, так как в гостях проиграл 0:2.

Отдельно хотелось бы отметить «Зиря». Это первый клуб, который смог без помощи внешних обстоятельств пройти этап в еврокубках в свою дебютный сезон. Да, в 2004 году «Хазар Университети» удалось успешно стартовать в Кубке Интертото, но там огромную роль сыграло техническое поражение 0:3, полученное в первом матче соперниками «студентов» - австрийским «Брегенцом».

«Зиря» стала первой азербайджанской командой, которая успешно дебютировала без вспомогательных решений УЕФА. 16 другим нашим клубам в свой первый сезон сделать это не удавалось. Нашим первым дебютантом был товузский «Туран», который в Кубке УЕФА-1994/95 дважды уступил турецкому «Фенербахче» (0:5, 0:2). Последним же дебютантом еврокубков, если не считать «Зиря», была «Габала», дважды уступившая в Лиге Европы-2014/15 боснийскому клубу «Широки Бриег» (0:2, 0:3).