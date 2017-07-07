Азай Гулиев в ПА ОБСЕ: «Мир должен наказать детоубийц»

«Нарушение вооруженными силами Армении режима прекращения огня и, в частности, убийство двухлетней Захры Гулиевой должно быть осуждено. Мы как парламентарии должны осудить детоубийц и потребовать для них наказания, чтобы подобные преступления не повторялись в будущем». Как передает АзерТАдж, об этом в ходе выступления в комитете по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ заявил вице-президент этой структуры Азай Гулиев.

«Все мы должны уяснить для себя, что в корне этого конфликта стоят территориальные претензии Армении против Азербайджана. Армения исказила принцип права народов на самоопределение и тем самым пытается скрыть намерение присоединить к себе азербайджанские территории.

В соответствующих документах международного права, в частности, в Хельсинкском Заключительном акте говорится, что право народов на самоопределение должно быть обеспечено лишь в рамках принципа территориальной целостности государств», - сказал Азай Гулиев.