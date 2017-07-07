Сухуми, впрочем, также как и Тбилиси ошеломлен, и есть от чего. « …Организация «Крунк» и армянская интеллигенция Абхазии заявляют: коренное армянское население Абхазии имеет все правовые основы для создания армянской национально-культурной автономии в Республике Абхазия».

Этими словами заканчивается заявление, подписанное лидерами печально знаменитой армянской сепаратистской организации, неожиданно активизировавшейся в последнее время в самопровозглашенной Абхазской Республике. Корреспондент haqqin.az ознакомившись с текстом заявления, как и многие другие тбилисцы удивлен не только новой вспышкой армянского сепаратизма, но и удивительной его схожестью с аналогичными текстами времен наступления армянства в Нагорном Карабахе.

Казалось совсем недавно – в конце мая мелькнуло сообщение о создании “Крунка” в Сухуми, и вот сегодня грузинские СМИ облетело сообщение о том, что армянские сепаратисты объявили “о создании армянской национально-культурной автономии» в пределах Абхазского государства.

Авторы документа явно взяли на вооружение политический опыт и пропагандистские приемы, отработанные в своей время в Нагорном Карабахе. Те же заверения о том, что армяне являются коренными жителями этой страны и «с древнейших времен принимали активное участие в развитии абхазского государства».

Абхазцам равно как и грузинам напоминается о том, что «армяне Абхазии боролись вместе с братским абхазским народом против Византийской империи, против арабского и турецкого владычества, расширив пределы абхазского государства до Сурамского хребта». Само собой заявители утверждают, что права армянского населения автономии ущемлялись еще в советский период и эта политика продолжается, оказывается, поныне.

И это несмотря на то, читатель, будьте внимательны, «армянское население Абхазии принимало активное участие в борьбе против грузинского фашизма. Ныне же, утверждается в заявлении тысячи армян вынуждены бороться с новой формой фашизма – абхазского». Из чего следует требование о создании армянской национально-культурной автономии. Озаботились армянские сепаратисты и территорией, которая отойдет под их управление. Это Гулрыпшский, Очамчырский и Ткуарчальский районы Абхазии. Всего-то…Пока общественность знакомилась с творчеством абхазских сепаратистов пришло сообщение, что упомянутое выше заявление уже передано депутатам Л.Галустяну и Р. Яйляну для рассмотрения в парламенте Абхазии. Ну и в заключение, как водится у «Крунка», следует обращение ко всему абхазскому народу о том, что положительное решение данного вопроса «послужит укреплению дружбы двух древних и братских народов».

Из беседы с представителями общественности бывшей автономии удалось узнать, что сами власти тщательно избегают каких либо комментариев, негласно переговариваясь с лидерами сепаратистов. В Тбилиси шутят по поводу армянской загадки «Создания автономии в автономии». Не исключено, что сухумское руководство, само достаточно искушенное в такого рода сепаратистских штучках отделается легким испугом, предоставив лидерам «Крунка» должности или что либо материальное. Такое уже случалось, и не раз. Тем не менее ожидается, что абхазскому парламенту так или иначе придется реагировать на проделки своих армянских коллег.