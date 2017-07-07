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Азербайджанцы проведут акции протеста в Вашингтоне и Нью-Йорке

Автор: Отдел информации 

В связи с последней провокацией армян в Вашингтоне и Нью-Йорке пройдут акции протеста, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

Азербайджанцы, живущие в США, проведут акции протеста в Вашингтоне и Нью-Йорке против провокации армянских оккупационных сил, в результате которой погибли и были ранены мирные жители.

Акция протеста, организованная Сетью азербайджанцев США, пройдет сегодня перед посольством Армении в Вашингтоне. Организация, осудившая агрессию и насилие армянских войск по отношению к мирным гражданам, призвала всех азербайджанцев присоединиться к акции протеста.

Сегодня также пройдет акция протеста азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. В акции протеста примут участие представители Ассоциации азербайджанцев Нью-Йорка, Ассоциации женщин Азербайджана и другие наши соотечественники.

Участники обоих акции будут использовать плакаты и баннеры о зверствах армянских вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана, также будут озвучены лозунги протеста против захватнической политики Армении, продолжающей оккупацию азербайджанских территорий. Участники акций планируют принять обращение к международным организациям с требованием применить санкции против Армении. 

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