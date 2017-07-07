Сейран Оганян заявил о потерях армянской армии в боях с Азербайджаном

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян на своей странице в фейсбук заявил о потерях армянской армии на линии фронта.

По словам экс-министра обороны Армении, 6 июля в 17:15 на одной из позиций армянской армии от пули противника получил смертельное ранение в голову армянский военнослужащий Вазген Карленович Мартиросян (1997 г.р.).

Сейран Оганян добавил, что раненый солдат скончался по дороге в военный госпиталь.

Примечательно, что Министерство обороны Армении официально не сообщило о гибели Вазгена Мартиросяна. И заявление Сейрана Оганяна является еще одним подтверждением тому, что власти Армении скрывают свои потери на линии фронта.