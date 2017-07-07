Часть здания в городе Торре-Аннунциата недалеко от Неаполя обрушилась утром в пятницу. По словам спасателей, на данный момент неизвестна судьба как минимум двух семей, проживавших в пятиэтажном доме, передает ВВС.

По данным СМИ, под обломками могут находиться от четырех до восьми человек.

Что стало причиной обрушения, пока не ясно. Известно, что в здании велись ремонтные работы.

Информагентство ANSA приводит свидетельства очевидцев: по их словам, взрыва в доме не было, однако перед обрушением по проложенным рядом с домом железнодорожным путям прошел грузовой поезд. Сейчас на этих путях лежат обломки.

На фотографиях с места происшествия видно, что в здании полностью обрушилась одна из стен, помещения внутри завалены пылью, кусками бетона и арматуры.

Спасатели вручную, с помощью ведер разгребают обломки, в то время как пожарные проверяют устойчивость уцелевших перекрытий.