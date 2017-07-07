Иранские полицейские арестовали нескольких активистов-правозащитников в ходе мирного собрания в Галех Бабеке в провинции Восточный Азербайджан. Как сообщает Центр по правам человека в Иране, аресты произошли еще 30 июня, но об этом стало известно лишь сегодня.

Согласно информации, всего было задержано 12 азербайджанских активистов, позже половина из них была освобождена.

«Полиция ворвалась в здание, где проходило мирное собрание, и начала избивать ее участников дубинками. В общей сложности были задержаны 12 человек. Позже шестерых из них, включая 11-летнего мальчика, освободили. Остальные доставлены в Министерство разведки и городскую тюрьму в Ахаре», — говорится на сайте Центра по правам человека в Иране.

Сообщается, что задержанным отказывают в доступе к адвокату и встрече с членами семьи.