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Президент и премьер-министр Грузии поспорили в посольстве США

 

Президент Грузии призвал правящую партию включиться в диалог с общественностью и оппозицией по вопросу конституционной реформы. С соответствующей просьбой Георгий Маргвелашвили обратился к премьер-министру Георгию Квирикашвили во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости США, проходившем в американском посольстве в Тбилиси, передает Грузия Онлайн.

«В текущем политическом контексте я хочу обратиться к господину премьер-министру с предложением об активном диалоге с общественностью и политическими партиями в процессе принятия Конституции»,  сказал Маргвелашвили.

Он считает, что в процесс принятия конституционных изменений должны быть равно включены представители власти, оппозиции и общественности. По мнению Маргвелашвили, только так можно принять Основной закон, который будет «согласован, как объединяющий народ документ, так же как Конституция США, созданная отцами-основателями».

После выступления президента к гостям мероприятия обратился премьер-министр Грузии. В начале своей речи Георгий Квирикашвили отметил, что не собирается углубляться в грузинский политический контекст.

Позже обращение Маргвелашвили прокомментировал посол США в Грузии Ян Келли. По словам американского дипломата, Вашингтон поддерживает широкое участие сторон при проведении реформ, связанных с изменением Конституции.

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