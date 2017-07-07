В ООН обеспокоены напряженностью в Нагорном Карабахе

В ООН обеспокоены ростом напряженности в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Он призвал все стороны воздерживаться от любых военных действий и предпринять шаги по деэскалации ситуации и предотвращению насилия в будущем.

«Как Генеральный секретарь ООН подчеркнул в своем заявлении от 22 июня 2017 года, мы все в большей мере обеспокоены ухудшением ситуации с безопасностью, в том числе недавними нарушениями прекращения огня вдоль линии соприкосновения и в более широкой зоне Нагорно-Карабахского конфликта», - заявил Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке, сообщает Центр новостей ООН.

«Мы приняли к сведению и поддерживаем недавнее заявление сопредседателей (Минской группы ОБСЕ) в связи с возобновленным насилия 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли люди, в том числе мирные жители», - добавил Пресс-секретарь ООН.

«Мы призываем стороны воздерживаться от любых военных действий и настоятельно рекомендуем им предпринять решительные шаги по деэскалации напряженности и предотвращению насилия в будущем», - сказал Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что скорейшее возращение за стол переговоров – единственный способ разрешения «затянувшегося и опасного конфликта».