«Для меня Карабах — это глубокая и кровоточащая рана. Это – страдание. Во время первых боев я приехал в Карабах, там я терял своих друзей, видел растерзанные тела и слезы. То, что происходит в Азербайджане на протяжении последних 25 лет, — это какой-то апокалипсис. Это меня ранит и травмирует», — сказал в беседе с haqqin.az известный русский писатель Александр Проханов, выражая свое отношение к обстрелу армянскими войсками мирных населенных пунктов в оккупированном Арменией Физулинском районе.

«На днях я узнал, что армяне обстреляли азербайджанские населенные пункты. Погибла женщина и ребенок. Я ощутил такую страшную боль! Это — зверство, это — зверская бойня, словно погибают агнцы. Я всей своей любовью с вами. Я хочу, чтобы в дулах автоматов и пушек были гвоздики и цветы, которые принесут мир вашей земле».