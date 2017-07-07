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Александр Проханов об убийстве Захры: «Это – зверство» haqqin.az из Москвы

Автор: Московское бюро haqqin.az 

«Для меня Карабах  это глубокая и кровоточащая рана. Это – страдание. Во время первых боев я приехал в Карабах, там я терял своих друзей, видел растерзанные тела и слезы. То, что происходит в Азербайджане на протяжении последних 25 лет,  это какой-то апокалипсис. Это меня ранит и травмирует»,  сказал в беседе с haqqin.az известный русский писатель Александр Проханов, выражая свое отношение к обстрелу армянскими войсками мирных населенных пунктов в оккупированном Арменией Физулинском районе.

«На днях я узнал, что армяне обстреляли азербайджанские населенные пункты. Погибла женщина и ребенок. Я ощутил такую страшную боль! Это  зверство, это  зверская бойня, словно погибают агнцы. Я всей своей любовью с вами. Я хочу, чтобы в дулах автоматов и пушек были гвоздики и цветы, которые принесут мир вашей земле».

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