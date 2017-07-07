Илон Маск о надвигающейся на человечество катастрофе

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что человечество находится на пороге катастрофы, передает РИА Новости.

The world's population is accelerating towards collapse, but few seem to notice or care — Elon Musk (@elonmusk) 6 июля 2017 г.

"Человеческая раса движется к краху, но мало кто это замечает или беспокоится об этом", — написал предприниматель в Twitter, отвечая на публикацию журнала New Scientist.

В ноябре издание опубликовало статью о главных проблемах населения планеты: быстром старении и ограничении доступа к пищевым ресурсам.

Ранее Маск высказывал опасения о будущем человечества, когда говорил о повсеместном внедрении роботов. Бизнесмен сомневался, смогут ли люди сосуществовать в симбиозе с продвинутым искусственным интеллектом.