Прошло уже три дня после обстрела армянскими военными села Алханлы Физулинского района Азербайджана, в результате которого погибли двухлетняя девочка Захра и ее бабушка, но в Армении до сих пор не прозвучало ни слова, свидетельствующего о раскаянии. Наоборот, звучат обещания продолжить «ответные меры», при этом ереванские эксперты, не стесняясь в выражениях, продолжают обвинять Азербайджан. И это при том, что весь мир осудил злодеяние армянской военщины.

И не случайно МИД Азербайджана решил начать мониторинг медиапространства и соцсетей Армении, о чем сообщил сегодня глава пресс-службы внешнеполитического ведомства страны Хикмет Гаджиев. Результаты, которые МИД обещает довести до международных организаций, наверняка шокируют общественность.

Но уже понятно одно: в Армении не отрицают тот факт, что девочка и ее бабушка были убиты в результате совершенного армянскими военными обстрела. И несмотря на то, что Азербайджан доказал: в селе, подвергшемся бомбардировке, не было азербайджанских военных объектов и огневых точек, в Ереване продолжают утверждать обратное.

Впрочем, это неудивительно, ведь наши соседи известны своим умением переворачивать все с ног на голову. Даже во время вчерашнего пикета перед посольством Армении в России армяне стали утверждать, что изображенные на плакате убитые дети не азербайджанские, а …армянские, в том числе и погибшая 4 июля Захра.

Несмотря на отсутствие раскаяния, в армянском обществе есть понимание того, что убийство младенца может не сойти им с рук. И вот уже автор сайта «Первый информационный» Саргис Арцруни задается вопросом: «Почему мы настолько приблизились к войне?» Сам он объясняет это какими-то геополитическими факторами, не обращая внимания на очевидное: оккупацию азербайджанских земель, нежелание Армении проводить конструктивные переговоры, непрекращающиеся обстрелы азербайджанских населенных пунктов, приводящие к трагическим последствиям.

Советник «президента» «НКР» (здесь и далее кавычки наши – ред.) Тигран Абрамян, коснувшись опасений возможности возобновления широкомасштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта, выразил надежду, что посредники «приведут Баку в рациональное поле».

Почувствовал запах возможной войны и армянский президент Серж Саргсян. На встрече со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Гербертом Зальбером он обвинил Азербайджан в нагнетании напряженности. Мол, Баку не прислушивается к призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ. О том, что Армения больше двух десятков лет не выполняет резолюции ООН, армянский лидер предусмотрительно умолчал.

В свою очередь, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов вновь повторил придуманное в Армении оправдание, мол, Азербайджан превращает в мишень собственное население. В том, что это не так, повторю, успели убедиться журналисты и военные атташе посольств, аккредитованных в Баку.

До откровенного вранья скатился и депутат Национального собрания от Республиканской партии Армении Арман Сагателян. Он вспомнил события апреля 2016 года, когда из Азербайджана были депортированы журналисты российского проармянского телеканала Lifenews. По версии Сагателяна, один из журналистов заметил, что среди жилых зданий есть следы артиллерийской техники, и, мол, именно из-за этого их выдворили. Хотя в Азербайджане все видели сюжет Lifenews, когда слова интервьюируемого просто не соответствовали закадровому «переводу».

А вот руководитель Армянского института международных вопросов и проблем безопасности Степан Сафарян фактически повторил слова президента Сержа Саргсяна, который в свое время в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу заявил, что «до Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население». На этот раз Сафарян заявил, что «до апрельских событий прошлого года азербайджанская сторона считала, что может терроризировать Армению и армяне боятся противника». Сафарян оправдал действия армянских военных, заявив, что это был «ответный удар».

Военный эксперт Карен Вртанесян вообще заявил, что «смерть ребенка служит на руку азербайджанской пропагандистской машине, чтобы в Азербайджане говорили о войне, выражали недовольство работой Минской группы ОБСЕ». То есть Азербайджан еще и спасибо должен сказать армянским военным, убившим двухлетнюю малышку?