Россия готова пересмотреть сделку ОПЕК

Россия готова на встрече министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель странами (ОПЕК+) рассмотреть предложения от партнеров по изменению параметров сделки, если возникнет такая необходимость, сообщил журналистам официальный представитель Минэнерго РФ, передает РИА Новости.

"На встрече могут быть рассмотрены любые возникшие предложения по дальнейшим или дополнительным действиям с точки зрения целесообразности и необходимости. Россия готова к рассмотрению предложений от партнеров, в том числе касающихся изменения определенных параметров сделки, если в этом возникнет необходимость", - сказал представитель Минэнерго РФ.

"Любая другая трактовка или попытка оценить будущие действия стран по еще не поступившим предложениям является спекуляцией, не имеющей реальных предпосылок", - отметил он.

Следующая встреча министерского комитета запланирована на 24 июля в Санкт-Петербурге, где будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе и на основании последних данных мониторинга за июнь, напомнил представитель министерства.