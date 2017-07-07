В Сенате Италии обсудили зверства армян

Официальный Ереван, систематически совершая провокации и саботаж, пытается сохранить статус-кво в нагорно-карабахском конфликте, сказала на общем заседании Сената Италии сенатор Мария Ризотти.

Ризотти рассказала о преступлениях, совершаемых вооруженными силами Армении против мирных азербайджанцев, осудила армянскую агрессию против Азербайджана.

Вооруженные силы Армении, игнорируя призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по изменению статус-кво путем субстантивных переговоров по конфликту, убили двухлетнюю девочку и ее бабушку, сказала сенатор.

Подчеркнув, что Армения систематически преднамеренно совершает нападения на мирных граждан Азербайджана, Ризотти расценила эти действия как грубое нарушение всех норм и принципов международного права, международных конвенций.

Армения игнорирует все резолюции СБ ООН по конфликту, а совершенная Ереваном последняя провокация направлена на сохранение статус-кво. Присутствие вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана является главным препятствием для урегулирования конфликта, отметила сенатор.

Мария Ризотти призвала правительство Италии приложить в период председательства в ОБСЕ в следующем году серьезные усилия по урегулированию конфликта.