Содокладчики ПАСЕ призывают Ереван и Баку возобновить переговоры

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану и Армении выразили обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в зоне карабахского конфликта, в результате чего погибли азербайджанские гражданские лица, передает Интерфакс.

«Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении (Алан Мейл, Джузеппе Галац) и Азербайджану (Стефан Шеннак, Сезар Пред) выразили свою обеспокоенность в связи с эскалацией насилия вблизи села Алханлы Физулинского района Азербайджана. Содокладчики выразили сожаление тем фактом, что это привело к гибели гражданского населения, в том числе двухлетнего ребенка», — отмечается в сообщении ПАСЕ.

В связи с этим содокладчики призвали стороны нагорно-карабахского конфликта соблюдать режим прекращения огня и возобновить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

«Содокладчики подчеркнули, что не может быть военного решения конфликта», — подчеркивается в сообщении.