Навальный снова вышел на свободу

Оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток административного ареста, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Активисты и журналисты собрались у спецприемника встретить Навального.
Оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток административного ареста, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Активисты и журналисты собрались у спецприемника встретить Навального.
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