Фото убитой Захры шокировало итальянского сенатора

Сенатор от партии «Вперед, Италия» (Forza İtalia), член постоянной комиссии Италии по проблемам детей и подростков Мария Риззотти, выступив на заседании Сената, рассказала о последних преступлениях, которые совершила Армения против мирного азербайджанского населения, осудила агрессию Армении по отношению к Азербайджану, сообщили в Посольстве Азербайджана в Италии.

Сенатор отметила, что 4 июля 2017 года в 20:40, когда весь мир был занят повседневными делами, село Алханлы Физулинского района было подвергнуто обстрелу из минометов и гранатометов, что привело к гибели двух человек.

«Против населения, которое ищет только мира и спокойствия, вновь был совершен террор. Вооруженные силы Армении, игнорируя визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, призывы изменить статус-кво путем серьезных и субстантивных переговоров, убили пожилую женщину и ее двухлетнюю внучку. Фото убитой девочки и ее бабушки повергли меня в шок. И сам факт их убийства, и продолжение конфликта должны широко освещаться в мировых СМИ»,- сказала сенатор.

По словам сенатора, Армения систематично и намеренно обстреливает населенные пункты, где компактно проживают женщины, дети, старики. Это нарушает Протокол 1 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Итальянский сенатор добавила, что есть много международных документов, включая четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения азербайджанских беженцев на свои родные земли. Однако Армения не выполняет ни один из этих документов, и цель официального Еревана заключается в сохранении статус-кво посредством систематичных провокаций и саботажа.

В своем выступлении сенатор М.Риззотти отметила, что самой большой преградой на пути урегулирования конфликта является присутствие армянских вооруженных подразделений на оккупированных территориях Азербайджана. Она сказала, что Армения должна извлечь урок из событий апреля 2016 года, прекратить обманывать международное сообщество и не уклоняться от переговоров, статус-кво должен быть изменен.

М.Риззотти подчеркнула, что для ведения субстантивных и всесторонних переговоров с целью достижения долгосрочного мира Армения должна выступать с конструктивной позиции.

«Этому насилию должен быть положен конец. Сколько еще крови должно быть пролито, чтобы этой резне пришел конец? Со следующего года правительство Италии в качестве председателя ОБСЕ не должно жалеть сил для урегулирования этого ужасного конфликта», - сказала М.Риззотти.