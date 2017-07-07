В Италии не стихают протесты против азербайджанской трубы

В итальянской провинции Апулия продолжаются протесты против работ по строительству газопровода TAP, призванного доставить азербайджанский газ в Европу, пишут итальянские СМИ.

Напомним, самые масштабные протесты за последние месяцы в Апулии прошли несколько дней назад. Сотни демонстрантов забаррикадировали дороги и атаковали строительную технику. На разгон демонстрантов были направлены свыше 300 полицейских. В столкновениях полиции и протестующих оказалось много раненых.

Очередная акция протеста против строительства TAP прошла сегодня в гавани Галлиполи. Несколько десятков человек попытались помешать работам на берегу моря. В консорциуме TAP отметили, что никаких работ по строительству газопровода не проводится, а лишь проверяется уровень «мутности воды».

Ранее мэры нескольких городов обвинили строителей газопровода в нарушении соглашения о приостановке работ во время туристического сезона.