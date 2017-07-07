Супруга президента США Меланья Трамп не смогла принять участие в туре по достопримечательностям Гамбурга, организованном для супруг и супругов лидеров стран - участниц саммита "Группы двадцати", сообщили в пятницу немецкие СМИ со ссылкой на ее представителя, передает Интерфакс.

В частности, говорится, что первая леди США не смогла выехать из здания, в котором остановилась в Гамбурге, "по причинам безопасности".

Уже несколько дней в Гамбурге проходят массовые протесты, связанные с проведением саммита "Группы двадцати".

Ранее сообщалось, что сотрудникам местной полиции пришлось запросить подкрепления у отделов правоохранительных органов по всей стране в связи с неспособностью полиции сдерживать протестующих.