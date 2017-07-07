Министерство обороны Армении подтвердило часть потерь в результате ударов азербайджанской армии.

«Вследствие обстрела ВС Азербайджана осколочные ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.) и Ваге Гагикович Бадалян (1998 г.р.)», — говорится в сообщении Минобороны Армении, которое цитируют армянские СМИ.

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В целях предотвращения вновь запланированной армянской стороной целенаправленной диверсии и осуществления возмездия за погибших мирных жителей села Алханлы 7 июля азербайджанская армия нанесла точные огневые удары на приведенные в состояние боевой готовности силы и особенно по намеченным целям в районе обороны батальона армянской армии, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В результате операции азербайджанской армии, проведенной на линии фронта в направлении Физули-Ходжавенда, уничтожено большое количество живой силы, несколько единиц боевой техники полностью выведены из строя, разрушены другие объекты военной инфраструктуры, не подлежащие восстановлению.

Части азербайджанской армии приведены в боевую готовность для предотвращения возможных действий противника против мирного населения и армейских подразделений.

В настоящее время оперативная обстановка по всему фронту полностью контролируется Вооруженными силами Азербайджана.