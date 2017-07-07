В Грузии пропали девять туристов

Грузинские спасатели ищут пятерых туристов в высокогорной местности Грузии – Хевсурети и еще четверых путешественников в Каспском районе (регион Шида Картли). Как передает Sputnik, об этом сообщает телекомпания Rustavi2.

Пятеро туристов, граждане США, обратились в Службу спасения и попросили у них помощи в четверг, в 22:00. По предварительным данным, у них возникли проблемы из-за повышения уровня воды в реке Аргун.

Уже второй день подряд в Хевсурети идут дожди. В районе сошли оползни, из-за чего перекрыта одна из автомобильных дорог, связывающих ущелья Мигмахеви, Архоти и Шатили с внешним миром.

Что касается еще четверых пропавших туристов, то, по данным Rustavi2, они пропали в среду. В последний раз их видели в селе Гостибе Каспского района (регион Шида Картли). Туристы сами связались со спасателями, однако позже не удалось до них дозвониться.